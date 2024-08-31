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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen minik Ada tedavi için İstanbul'a götürüldü

        Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için İstanbul'a götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 31.08.2024 - 14:24
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen minik Ada tedavi için İstanbul'a götürüldü
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        Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için İstanbul'a götürüldü.

        Bitlis'te 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Koçyiğit, ailesi tarafından tedavi için İstanbul ve Batman'daki bazı hastanelere götürülerek ameliyat edildi.

        Maddi imkansızlık nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen 3 çocuklu Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemeye karar verdi.

        Baba Musa ve anne Ceylan Koçyiğit, kızlarını da alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Kiler İplik Fabrikası önündeki "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne gitti.

        Törende konuştuğu sırada babasının omuzunda "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açan küçük Ada'yı fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız çocuğuyla ilgilenmesi için ilk önce doktorunu gönderdi, ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ailenin yanına giderek kızlarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Yapılan görüşmeler sonucu Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verilen küçük Ada, bugün tedavi için ailesiyle İstanbul'a gitti.

        Koçyiğit ailesi, kızları Ada'nın tedavisi için kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

        - "Cumhurbaşkanımız buna sessiz kalmadı"

        Baba Koçyiğit, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızına sahip çıktığını söyledi.

        Kızının tedavi edilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçyiğit, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız pankartı gördü. Hemen kendi doktoru ile iletişime geçti, ardından Sağlık Bakanımız yanımıza gelerek bizimle iletişim kurdu. Kızımın 5 yıllık tedavi süreci vardı. En son 2022'de doktora götürdüğümde ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. İmkanım olmadığı için böyle bir pankart açmaya karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız buna sessiz kalmadı ve kızıma destek oldu." dedi.

        Açılış sonrası kızıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek ailesi ve çocuklarının geleceği için iş talebinde bulunduğunu da belirten Koçyiğit, "İnşallah o da nasip olur. Cumhurbaşkanımıza saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

        Evde sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği oyuncak bebekle oynayan Ada Koçyiğit ise, "Mitingde açtığım pankartı Tayyip dede gördü. Ondan sonra tedavim için gerekli talimatları ve desteği verdi. Şimdi annem ve babamla İstanbul'a gideceğiz. Orda gözümden ameliyat olup sağlığıma kavuşacağım. Tayyip dedemi çok seviyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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