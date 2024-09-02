Bitlis'teki ocaklardan çıkarılan ponza ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor

Bitlis'teki ocaklardan çıkarılarak birçok kente gönderilen ponza, ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor.

İnşaat sektörünün en önemli yapı malzemeleri arasında yer alan, tarım, tekstil ve kimya sektörlerinde de kullanılan ponza, Bitlis'in en önemli ekonomik kaynakları arasında bulunuyor.

Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan çıkarılan ponza, hem ham madde hem de inşaat yapı malzemesi (bims, briket) olarak işlenip pazara sunuluyor.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Servet Avcı, ponzanın ilin ekonomisine katma değerinin yüksek olduğunu söyledi.