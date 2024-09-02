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        Bitlis'teki ocaklardan çıkarılan ponza ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor

        Bitlis'teki ocaklardan çıkarılarak birçok kente gönderilen ponza, ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:07
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        Bitlis'teki ocaklardan çıkarılan ponza ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor
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        Bitlis'teki ocaklardan çıkarılarak birçok kente gönderilen ponza, ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor.

        İnşaat sektörünün en önemli yapı malzemeleri arasında yer alan, tarım, tekstil ve kimya sektörlerinde de kullanılan ponza, Bitlis'in en önemli ekonomik kaynakları arasında bulunuyor.

        Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan çıkarılan ponza, hem ham madde hem de inşaat yapı malzemesi (bims, briket) olarak işlenip pazara sunuluyor.

        Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Servet Avcı, ponzanın ilin ekonomisine katma değerinin yüksek olduğunu söyledi.

        Ponza tesislerinde yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Avcı, "Bölgemizde 27 ponza ocağı var. Bununla beraber BİMS üretimi yapan 47 fabrika var. Bu fabrikalarda günde 2 milyona yakın bir üretim söz konusu. Her gün 600'e yakın tırla hem ham madde hem de işlenmiş ürün sevk ediyoruz. Türkiye ponza rezervlerinin büyük bölümü Bitlis'in Tatvan ve Ahlat bölgesinde bulunuyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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