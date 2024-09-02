Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te bal hasadı yüksek verimle başladı

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda bal hasadına başlayan arıcılar, bitki çeşitliliğinin artması ve yaylada havanın serin olmasının etkisiyle bu yıl yüksek verim almanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te bal hasadı yüksek verimle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda bal hasadına başlayan arıcılar, bitki çeşitliliğinin artması ve yaylada havanın serin olmasının etkisiyle bu yıl yüksek verim almanın sevincini yaşıyor.

        İlkbaharda ilçenin yüksek bölgelerine bırakılan fenni kovanlarda, katkı maddesi kullanılmadan prolin değeri yüksek bal üretiliyor.

        Günlerdir kekik ve geven başta olmak üzere zengin ve endemik bitki çeşitliliğine sahip 3 bin rakımlı yaylalarda konaklayan arıcılar, ürettikleri balın hasadını yapıyor.

        Yaylalarda çalışmaya devam eden arıcılar, meşakkatli sürecin ardından elde ettikleri balın büyük bölümünü sipariş üzerine yurdun dört bir yanına ve Almanya, İngiltere, Fransa, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderiyor.

        Bu yıl rekoltenin yüksek olmasının sevincini yaşayan arıcılar, ekim ayındaki karakovan balı hasadı için hazırlık yapıyor.

        - "Arıcılarımız şenlik havasında bal hasadı yapıyor"

        Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, 2013'te 18 kişiyle kurdukları birlikte şu an kayıtlı 1080 arıcının olduğunu söyledi.

        İlçenin yüksek rakımlı yaylalarında arıcıların bal hasadına başladığını anlatan Ekinci, şöyle konuştu:

        "Allah'a çok şükür bu yıl hasadımız geçen yıla nazaran daha iyi. Arıcılarımız şenlik havasında bal hasadı yapıyor. Çölden gelen tozun az olması, bitki çeşitliliğinin artması ve yaylada sıcaklığın düşük olması verimi artırdı. Çölden toz geldiğinde hem arıları öldürüyor hem de çiçeğin içindeki nektarı kurutuyor. Aşırı yağışlar da çiçekteki nektarı yıkayıp götürüyor. Sıcaklık fazla olduğunda ise arılar uçmuyor ve verim düşüyor. Bu yıl bu sorunları yaşamadık. Hizan, bal konusunda dünyada bir numara. Balımız oldukça kaliteli. Arıcılarımız hasattan sonra yaylalardan inmeye başlayacak. Karakovan balı hasadına da ekim ayında başlayacağız."

        Yaylaların özellikle kekik ve geven başta olmak üzere flora bakımından zengin olduğunun altını çizen Ekinci, arıcılığa elverişli yaylalarda kaliteli ve organik bal üretildiğini kaydetti.

        Katıldıkları yarışmalarda Hizan balının dünya birincilik ve ikincilik ödüllerini aldığını anımsatan Ekinci, şunları kaydetti:

        "Bu yıl Hizan'da 130 bin kovandan 1100-1200 ton arasında bal üretimi bekliyoruz. İlçemizde 1080 arıcı var. Bu işten yaklaşık 5 bin kişi evine ekmek götürüyor. Arıcılarımızın ekonomiye katkısı var. Balımızın yüzde 90'ı ihraç edildiği için ekonomiye katkı sağlıyor. Balımızın çoğu Almanya, İngiltere, Fransa, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderiliyor."

        Yaylalarda 32 yıldır arıcılık yapan Mesut Ekinci de hasadın geçen yıla göre daha verimli geçtiğini ifade etti.

        Flora zenginliğinin balın kalitesini etkilediğini anlatan Ekinci, "Ailece arıcılıkla uğraşmaktayız. Bu emeğin karşılığını almak istiyoruz. Bu kadar güzel, kaliteli bir balın fiyatının düşük olması bizi üzüyor. Bal pazarının Hizan'a gelmesini istiyoruz. Çünkü Hizan'da binden fazla arıcı var. Fiyatlar gerçekten çok düşük." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te okula yeni başlayan öğrencilerden kortej yürüyüşü
        Bitlis'te okula yeni başlayan öğrencilerden kortej yürüyüşü
        Bitlis'te düzenlenen uluslararası satranç turnuvası başladı
        Bitlis'te düzenlenen uluslararası satranç turnuvası başladı
        Bitlis'te 400 sporcunun katıldığı Uluslararası satranç turnuvası başladı
        Bitlis'te 400 sporcunun katıldığı Uluslararası satranç turnuvası başladı
        Ponza, 6 milyar TL'lik ekonomisi ile Bitlis'e can suyu oluyor
        Ponza, 6 milyar TL'lik ekonomisi ile Bitlis'e can suyu oluyor
        Bitlis'teki ocaklardan çıkarılan ponza ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor
        Bitlis'teki ocaklardan çıkarılan ponza ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen minik Ada tedavi için İs...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen minik Ada tedavi için İs...