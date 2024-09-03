Bitlis'te okula yeni başlayan öğrencilerden kortej yürüyüşü

Gür, "Pazartesi itibarıyla uyum etkinliklerimiz başladı. Okulu tanıma, problem yaşadığında idarenin ne olduğunu, ihtiyaçlarını gidermeye durumda nereye gidileceğini, okulun içi ve bahçesini tanımaya yönelik etkinliklerimiz mevcut." dedi.

Yürüyüşe Vali Erol Karaömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ile veliler katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulunda eğitime yeni başlayan öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla okuldan Mevlana Parkı'na kadar yürüdü.

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