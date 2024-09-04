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        Bitlis'te küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi

        Bitlis'te kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:53 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:56
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        Bitlis'te küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi
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        Bitlis'te kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis-Baykan kara yolunun Deliklitaş mevkisinde Subhi Görkmen yönetimindeki 12 AAH 373 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tırın dorsesindeki hayvanların büyük bölümü telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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