Bitlis'te küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis-Baykan kara yolunun Deliklitaş mevkisinde Subhi Görkmen yönetimindeki 12 AAH 373 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Bitlis'te kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

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