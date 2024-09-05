Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te depreme hazırlık için arama kurtarma tatbikatı yapıldı

        Bitlis'te depreme hazırlık amacıyla hastane ve Van Gölü'nde arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te depreme hazırlık için arama kurtarma tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te depreme hazırlık amacıyla hastane ve Van Gölü'nde arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

        Senaryo gereği, Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu kentte, Ulusal Merikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi bahçesinde sahra hastanesi kurdu.

        Aynı alanda çadır kuran İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeliyle sahra hastanesine getirilen yaralıların buradaki müdahalenin ardından Van'a gönderilmesine karar verildi.

        Depremde Kuskunkıran Tüneli'nin hasar görmesi nedeniyle Feribot İşletme Müdürlüğü'ne getirilen yaralılar, Türkiye'nin en büyük feribotu olma özelliğini taşıyan "Sultan Alparslan" feribotuyla Van'a gönderildi.

        Ahlat ilçesinde de Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla getirilen bir yaralı, mürettebat ve sağlık personelinin yardımıyla feribota alındı.

        UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Feribot İşletme Müdürlüğü personelinden oluşan 97 personel, 19 araç, 2 bot ve bir feribotla gerçekleştirilen tatbikatı İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici de izledi.

        Ekici, ülkeyi derinden sarsan depremlerin sağlık hizmeti, koordinasyon ve arama kurtarmanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

        117 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verdiklerini belirten Ekici, "Türkiye'de sadece depremlerde değil, çığ düşmesi, sel baskını ve yangınlarda UMKE'nin ne kadar donanımlı, gönüllü, olaya vakıf ve içtenlikle müdahale ettiğini son dönemlerde gördük. Bu, ilimiz, ülkemiz açısından gurur verici tablo. Tüm gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Ekici, tatbikatta feribotla hasta transferini de gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Aramıza yeni katılanların da olduğu 117 UMKE gönüllümüzün bu tecrübeyi edinmesini ve tatbikatla aldıkları eğitimin daha da gelişmesini hedefledik. Tatbikatı, Muş Varto sınırında gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin Tatvan Devlet Hastanesi'nde hasara yol açtığını, sahada çok sayıda yaralımızın ve Van'ın depremden etkilenmediğini ama Kuskunkıran Tüneli'nde hasarın olduğunu senaryolaştırdık. Böyle olunca kara yoluyla nakil süresinin uzamasından dolayı yaralılarımızın toplu şekilde, Türkiye'nin en fazla yük taşıma kapasitesine sahip feribotla transferlerini senaryolaştırdık. Yaralılarımızı ve hastalarımızı toplu şekilde feribotla Van'a sevk ettik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Alkışların efendisi
        Alkışların efendisi
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Trump'tan UFO sözü
        Trump'tan UFO sözü

        Benzer Haberler

        Bitlis'te deprem tatbikatı; yaralılar feribotla Van'a sevk edild
        Bitlis'te deprem tatbikatı; yaralılar feribotla Van'a sevk edild
        Bitlis'te küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi
        Bitlis'te küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi
        Devrilen TIR'ın dorsesindeki 100 küçükbaş öldü
        Devrilen TIR'ın dorsesindeki 100 küçükbaş öldü
        Bitlis'te okula yeni başlayan öğrencilerden kortej yürüyüşü
        Bitlis'te okula yeni başlayan öğrencilerden kortej yürüyüşü
        Bitlis'te düzenlenen uluslararası satranç turnuvası başladı
        Bitlis'te düzenlenen uluslararası satranç turnuvası başladı
        Bitlis'te 400 sporcunun katıldığı Uluslararası satranç turnuvası başladı
        Bitlis'te 400 sporcunun katıldığı Uluslararası satranç turnuvası başladı