Bitlis'te etkili olan sağanak nedeniyle 3 evde hasar oluştu

Köyde Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışma yapacağı bildirildi.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Oduncular köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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