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        Bitlis'te etkili olan sağanak nedeniyle 3 evde hasar oluştu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle 3 ev hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 00:42 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:42
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        Bitlis'te etkili olan sağanak nedeniyle 3 evde hasar oluştu
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle 3 ev hasar gördü.

        AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Oduncular köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle taşkınların yaşandığı köyde bazı binaları su bastı, 3 ev hasar gördü.

        Haber verilmesi üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köyde Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışma yapacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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