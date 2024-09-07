Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te selin etkilediği köyde hasar tespit çalışması başlatıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 14:01 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te selin etkilediği köyde hasar tespit çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı.

        İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı.

        AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

        Oduncular köyü muhtarı Mehmet Sani Gökmen, AA muhabirine, dün köyde selin meydana geldiğini söyledi.

        Köydeki birçok ailenin mağdur oludğunu, evleri su bastığını anlatan Gökmen, şöyle konuştu:

        "Eşyalar zarar gördü. Devletimizden köyümüze istinat kanalı yapılmasını istiyoruz. Dün ekiplere haber verdik ve kısa sürede yardımımıza geldiler. Tehlikenin önüne geçtik. İş makineleriyle müdahale ederek daha fazla zararın önüne geçtiler. Her yağışta aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi için köyün üst kısmına istinat kanalı yapılması lazım."

        Selde 10 evin kullanılamaz hale geldiğini belirten Gökmen, mağdur olan aileler için AFAD'ın çadır kurduğunu kaydetti.

        Köye gelen ekiplerin hasar tespit çalışması da başlattığını bildiren Gökmen, zor günlerinde yanlarında olan kurumlara teşekkür etti.

        Köylülerden Yakup Baykara ise "Köyümüzde sel meydana geldi ve evlerimiz su altında kaldı. Birçok aile mağdur oldu. Kiminin evi, kiminin çeyizi, buğdayı, samanı ve eşyaları gitti. Bu mağduriyetin giderilmesi için de devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. İçme suyu hatlarımız da zarar gördü. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!

        Benzer Haberler

        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda tahrip olan 80 mezar taşı restore edildi
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda tahrip olan 80 mezar taşı restore edildi
        Bitlis'teki uluslararası satranç turnuvası sona erdi
        Bitlis'teki uluslararası satranç turnuvası sona erdi
        Bitlis'te düzenlenen uluslararası satranç turnuvası sona erdi
        Bitlis'te düzenlenen uluslararası satranç turnuvası sona erdi
        Bitlis'te sel
        Bitlis'te sel
        Bitlis'te etkili olan sağanak nedeniyle 3 evde hasar oluştu
        Bitlis'te etkili olan sağanak nedeniyle 3 evde hasar oluştu
        Bitlis'te 85 milyon dolara mal olan iplik fabrikası 200 kişiye istihdam sağ...
        Bitlis'te 85 milyon dolara mal olan iplik fabrikası 200 kişiye istihdam sağ...