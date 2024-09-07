Bitlis'te düzenlenen uluslararası satranç turnuvası sona erdi

Törene, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve bazı kurum temsilcileri katıldı.

Turnuvaya destek verenlere teşekkür eden Oto, sporcuları tebrik etti.

BETAV Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Altı kategoride yapılan turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle organize edilen uluslararası açık satranç turnuvası sona erdi.

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