Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda tahrip olan 80 mezar taşı restore edildi

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazılarda, 1. Dünya Savaşı sırasında tahrip edilen 80 mezar taşı restore edildi, 15 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı.

İlçede 210 dönüm alanı kaplayan tarihi mezarlıktaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'ın bilimsel danışmanlığında yürütülüyor.

"Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak nitelendirilen, üzerindeki motifler, yazılar ve süslemelerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarının bulunduğu tarihi alanda hem daha önce tespit edilen mezarlar restore ediliyor hem de yenileri ortaya çıkarılıyor.

Bu yıl, mezarlıktan geçen ve 1. Dünya Savaşı sırasında yapıldığı değerlendirilen, 470 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki Ahlat-Tatvan yolunun yapımı sırasında yaşanan tahribatın izlerinin silinmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Alanında uzman akademisyenlerin yürüttüğü çalışmada, yolda tahrip olan 80 mezar taşı restore edildi, şahideli (Baş ve ayak kısmında üzerinde yazı ve süslemelerin yer aldığı dikili taşın bulunduğu mezar), şahidesiz (Baş ve ayak kısmında dikili taş olmayan mezar) ve yer altı oda gibi farklı tiplerde 15 mezar ortaya çıkarıldı.