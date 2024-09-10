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        Bitlis'te okul çevrelerinde denetim yapıldı

        Bitlis'te polis ekipleri 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:47 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:47
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        Bitlis'te okul çevrelerinde denetim yapıldı
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        Bitlis'te polis ekipleri 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocukların güven ortamında eğitim alabilmesi amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğünün koordinesinde, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, 160 okul ve çevresi, 33 park ve bahçe, 12 internet salonu, 4 oyun salonu, 32 kıraathane, 21 büfe, 8 metruk bina, 60 araç ve 56 okul servis aracı ekiplerce denetlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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