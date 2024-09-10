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        Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilde Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:51
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        Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilde Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, kiraladığı otomobille batı illerine düzensiz göçmenleri götürmeye çalışan şüpheli, Adilcevaz-Malazgirt kara yolunda durduruldu.

        Yapılan aramada otomobilin bagajında ve arka koltuğunda Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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