Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 1. tur
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Hakkari Zapspor'u 2-0 yenen Bitlis Özgüzelderespor, 2. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Hakkari Zapspor'u 2-0 yenen Bitlis Özgüzelderespor, 2. tura yükseldi.
Bitlis 8 Ağustos Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Bitlis Özgüzelderespor, adını 2. tura yazdırdı.
Galibiyet sevincini taraftar ve yöneticilerle paylaşan futbolcular, rakip takım oyuncularını da "mücadelelerinden dolayı" tebrik etti.
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