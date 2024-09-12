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        Bitlis'te İlköğretim Haftası kutlandı

        Bitlis'te İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:57 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:01
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        Bitlis'te İlköğretim Haftası kutlandı
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        Bitlis'te İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı konuşmada, eğitimin toplumun geleceğini inşa ettiğini söyledi.

        Türkiye'nin yarınlarının eğitimde yapılacak atılımlar ve yetiştirilecek nesillerle şekilleneceğini belirten Gür, "Oku, düşün, uygula ve neticelendir yaklaşımı, eğitimde başarılı olmanın temelidir. Okuduğunuz bilginin üzerinde düşünmüyor ve onu hayata geçirmiyorsak bu bilgi anlamını kaybeder. Eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Öğrencilerin şiir okuduğu ve gösteriler yaptığı programa Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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