Tatvan'da tarımda ilaçlama, dronla yapılacak

Teğmen, "Dronun çekirgeyle mücadele örneğini Trakya'da gördük. İki yıl önce Trakya'da çekirgeler, ayçiçeklerini istila etmişti. Bunun mücadelesi insansız hava aracı ile verildi. Dron olmasaydı çekirgeyle mücadele mümkün değildi." dedi.

Dron eğitimi için ilçeye gelen firma yetkilisi Faruk Teğmen, Türkiye'nin birçok yerindeki tarım alanlarında dron kullanıldığını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin mahsullerini korumak amacıyla dron ile ilaçlama çalışması başlattı.

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