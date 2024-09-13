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        Tatvan'da tarımda ilaçlama, dronla yapılacak

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde tarımda haşere ve sinekle mücadele çalışmalarında dron uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:41 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:47
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        Tatvan'da tarımda ilaçlama, dronla yapılacak
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde tarımda haşere ve sinekle mücadele çalışmalarında dron uygulaması başlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin mahsullerini korumak amacıyla dron ile ilaçlama çalışması başlattı.

        Müdürlük personeli, "Geleceğin Dronları" projesi kapsamında tahsis edilen dronla eğitim almaya başladı.

        Eğitimin tamamlanmasının ardında ilçede tarımda haşere ve sinekle mücadele çalışmalarında dron kullanılacak.

        Dron eğitimi için ilçeye gelen firma yetkilisi Faruk Teğmen, Türkiye'nin birçok yerindeki tarım alanlarında dron kullanıldığını söyledi.

        Teğmen, "Dronun çekirgeyle mücadele örneğini Trakya'da gördük. İki yıl önce Trakya'da çekirgeler, ayçiçeklerini istila etmişti. Bunun mücadelesi insansız hava aracı ile verildi. Dron olmasaydı çekirgeyle mücadele mümkün değildi." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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