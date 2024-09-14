Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Kick boksta dünya şampiyonu Özlem Melek Korkmaz, yeni madalyalar için hazırlanıyor

        ŞENER TOKTAŞ - Macaristan'da geçen ay Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Süper Ligi'nde de gözünü altın madalyaya çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kick boksta dünya şampiyonu Özlem Melek Korkmaz, yeni madalyalar için hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞENER TOKTAŞ - Macaristan'da geçen ay Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Süper Ligi'nde de gözünü altın madalyaya çevirdi.

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan, 10 yıl önce tanıştığı kick boks ve muaythai sayesinde hayatı değişen Özlem Melek Korkmaz, bu sürede katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarıya imza attı.

        Geçen yıl Antalya'da Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ve ağustosta Macaristan'da Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Özlem Melek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyor.

        Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Süper Ligi'nde de altın madalya hedefliyor.

        Muaythai Milli Takımı Antrenörü Ömer Uğur gözetiminde günde çift antrenman yaparak organizasyona hazırlanan Özlem Melek, kariyerine Süper Lig madalyasını da eklemek istiyor.

        - "Dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletebildiğim için gururluyum"

        Özlem Melek Korkmaz, AA muhabirine, bugüne kadar katıldığı yarışmalarda birçok derece elde ettiğini söyledi.

        Yeni başarılar elde etmek istediğini belirten milli sporcu, "Dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletebildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Hocamın, ailemin ve takım arkadaşlarımın emeklerini karşılıksız bırakmadığım için mutluyum. Muaythai Süper Ligi yarı final, final maçlarına hazırlıyorum. Allah'ın izniyle orada da birinci olup 2025'te yapılacak Avrupa Muaythai Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum. 2025 yılındaki diğer hedeflerim de muaythai ve kick boksta büyüklerde Türkiye şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

        Antrenörü gözetiminde antrenmanlara devam ettiğini aktaran Özlem Melek, şunları kaydetti:

        "Süper Lig'de kupa ve madalyayı hatta kemeri alıp Bitlis'imize armağan etmek istiyorum. İnşallah hedeflerime ulaşırım. Son 10 yılıma birçok başarı kattım. Özellikle son 2 yılda muaythai ve kick boksta dünya şampiyonu olabildiğim için mutluyum. İki ayrı branşta dünya şampiyonluğunu getirebildiğim için sevinçliyim. Elde ettiğim başarılardan dolayı sevincimi kelimelerle ifade edemiyorum. İnşallah bundan sonra da başarılarımla adımdan söz ettirmeye devam edeceğim."

        Antrenör Ömer Uğur ise "Bu yıl hedefi dünya şampiyonu olmaktı. Ağustosun sonunda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Bundan sonra muaythai ve kick boksta büyükler kategorisinde başarı göstererek ülkemizi ve ilimizi gururlandıracak. Elde ettiği başarıdan dolayı gururluyuz, mutluyuz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        "Çocuklar dijital platformlarda tüketime değil üretime teşvik edilmeli" uyarısı
        "Çocuklar dijital platformlarda tüketime değil üretime teşvik edilmeli" uyarısı
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Hollanda'da şu ana kadarki en katı sığınma ve göç planı açıklandı: Süresiz sığınma hakkı kalkıyor, aile birleşimi zorlaşıyor
        Hollanda'da şu ana kadarki en katı sığınma ve göç planı açıklandı: Süresiz sığınma hakkı kalkıyor, aile birleşimi zorlaşıyor
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tatvan'da tarımda ilaçlama, dronla yapılacak
        Tatvan'da tarımda ilaçlama, dronla yapılacak
        Bitlis'te İlköğretim Haftası kutlandı
        Bitlis'te İlköğretim Haftası kutlandı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 1. tur
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 1. tur
        Bitlis Özgüzeldere Spor'da hedef şampiyonluk
        Bitlis Özgüzeldere Spor'da hedef şampiyonluk
        Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te okul çevrelerinde denetim yapıldı
        Bitlis'te okul çevrelerinde denetim yapıldı