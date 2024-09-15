Adilcevaz'da "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise Mevlit Kandili'ni kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sanatçı Abdurrahman Önül'ün de ezgilerini seslendirdiği etkinlikte İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Belediye tarafından otogarda yapılan etkinlikte sahne alan televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, eserlerini seslendirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği devam etti.

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