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        Adilcevaz'da "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 00:28 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:32
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        Adilcevaz'da "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği devam etti.

        Belediye tarafından otogarda yapılan etkinlikte sahne alan televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, eserlerini seslendirdi.

        Sanatçı Abdurrahman Önül'ün de ezgilerini seslendirdiği etkinlikte İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Kaymakam Nurhalil Özçelik, Filistin'de zulmün sona ermesi temennisinde bulundu.

        Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise Mevlit Kandili'ni kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Galeri
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        Galeri
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