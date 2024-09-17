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        Bitlis'teki Arin Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, yüzlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:11
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        Bitlis'teki Arin Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, yüzlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

        Arin Gölü, Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan göç yolculuğunda göçmen kuşların konakladığı önemli sulak alanlar arasında yer alıyor.

        Süphan Dağı'nın eteklerindeki gölde konaklayan flamingolar, kuraklık, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama nedeniyle su çekilmesinin devam ettiği göle renk katıyor.

        Akademisyenler, kuş gözlemcileri, doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları, flamingo ve diğer kuş türlerini görüntüleyerek kayıt altına alıyor.

        Ekim veya kasımın sonuna kadar gölde konaklayan flamingolar, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç edecek.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile jandarma ekipleri, bölgede yaban hayatını korumak için çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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