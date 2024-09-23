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        Bitlis'te sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:45
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        Bitlis'te sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu
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        Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı.

        İlçe genelinde etkili olan sağanak, Gölbaşı beldesinin Köşk Mahallesi'nde sele neden oldu.

        Sel sonucu bazı ev ve bahçeleri su bastı, yollar zarar gördü.

        Gölbaşı Belde Başkanı Hikmet Kardaş, gazetecilere, bu yıl üç kez sele maruz kaldıklarını söyledi.

        Beldenin altyapısının zarar gördüğünü belirten Kardaş, "Beldemizdeki yollar, kanalizasyon şebekeleri, içme suyu hatları ve menfezler zarar gördü. Belediyemiz kısıtlı imkanlarla bu zararı telafi edemeyecek. Her yıl bu sel felaketleri nedeniyle beldemiz zarar görüyor. Bu yıl üçüncü kez oldu. Yetkililerimizden destek bekliyoruz." dedi.

        Sel sonrası evi hasar gören Halise Kardaş, "Mutfak ve tuvaletimizin tavanı çöktü. Evimiz oturulmayacak halde. Zararımız büyük." diye konuştu.

        Belediye ekipleri, sel felaketi sonrası bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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