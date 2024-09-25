Bitlis'te üretilen filtreler birçok ülkeye gönderiliyor

Bitlis'te devlet desteğiyle kurulan fabrikada üretilen yağ, yakıt ve polen filtreleri birçok ülkeye gönderiliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yıl önce devlet desteğiyle kurulan fabrika, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sunuyor.

20 kişiye iş imkanının sağlandığı fabrikada üretilen araç filtreleri, yurt içinde birçok ilin yanı sıra yurt dışına pazarlanıyor.

Fabrikanın satış ve pazarlama sorumlusu Esra Marhan, tesislerinde en kaliteli filtreleri üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Ekonomi ve istihdama da katkı sunduklarını belirten Marhan, şöyle konuştu: