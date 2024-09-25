GÜNCELLEME - Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.50'de kaydedilen deprem, 7 kilometre derinlikte oluştu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri, saha taramalarına gecikmeksizin başlamıştır. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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