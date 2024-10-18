Bitlis'te 466 sürücüye idari para cezası uygulandı

Birçok noktada gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde, hız ihlali yaptığı görülen 466 sürücüye idari para cezası uygulandı, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından 1-16 Ekim tarihleri arasında farklı saatlerde radarla denetim yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.