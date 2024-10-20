Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bitlis'te "İl Eğitim Değerlendirme" toplantısına katıldı

Daha sonra Bakan Tekin'in başkanlığında basına kapalı olarak düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda, kentteki eğitim öğretim faaliyetleri ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temasları kapsamında kentte bulunan Bakan Tekin, Bitlis Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

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