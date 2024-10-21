Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunda, Van Gölü suyu kullanılarak yapılan sıvı sabunun seri üretimine geçildi.

Rahva yerleşkesindeki atölyede yapılan çalışmaları inceleyen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, gazetecilere, Van Gölü suyunu kullanarak yapacakları katı ve sıvı ürünler için "Beren" markasını oluşturduklarını söyledi.

Sıvı sabun imalatında seri üretime geçtiklerini belirten Elmastaş, katı sabun ve bazı kremlerin üretimine yönelik çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

"Beren" markası adıyla ürettikleri ürünlerin diğer ürünlerden farkının Van Gölü'nün sodalı suyunun kullanılması olduğunu ifade eden Elmastaş, "Markamızı üniversite olarak tescil ettirdik. Bu ürünü Türkiye geneline ve belki daha sonra uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere ulaştıracak şekilde üretim yapacak bir girişimci arayışındayız. Bu konuda bazı görüşmelerimiz de oldu. Dolayısıyla bir müteşebbis ile sadece kendi ilimize ve bölgemize değil Türkiye geneline yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Proje koordinatörü Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Erhan Onat da Van Gölü suyunun, kozmetik maddelerin üretimi için benzersiz bir su olduğunu belirtti.