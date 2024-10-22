Bitlis'te kar etkili oldu

Karayolları ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için ana arterlerde bekledi.

Esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

​​​​​​​İl merkezi ve Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.