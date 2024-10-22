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        Bitlis'te kar etkili oldu

        Bitlis'te sabah saatlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:32
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        Bitlis'te kar etkili oldu
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        Bitlis'te sabah saatlerinde kar etkili oldu.

        ​​​​​​​İl merkezi ve Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, araçların ve ağaçların üzeri karla kaplandı.

        Esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Karayolları ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için ana arterlerde bekledi.

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