Bitlis'te kar etkili oldu
Bitlis'te sabah saatlerinde kar etkili oldu.
Bitlis'te sabah saatlerinde kar etkili oldu.
İl merkezi ve Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, araçların ve ağaçların üzeri karla kaplandı.
Esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karayolları ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için ana arterlerde bekledi.
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