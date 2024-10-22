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        Bitlis'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Bitlis'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:27
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        Bitlis'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Bitlis'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Tatvan'dan Bitlis'e gelen Ahmet Çıyar (35) yönetimindeki 13 AAR 408 plakalı otomobil, Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın'a (50) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobilde sıkışan Çıyar da AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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