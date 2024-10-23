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        Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi

        Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:42 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:42
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        Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi
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        Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu merkez ilçe kırsalında dün "Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2024-1" operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda 3 bidonun içinde patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan ve amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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