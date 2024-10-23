Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi

Operasyonda 3 bidonun içinde patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan ve amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu merkez ilçe kırsalında dün "Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2024-1" operasyonu düzenlendi.

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