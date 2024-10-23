Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "Tarımın Geleceği" çalıştayı başladı

        Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksekokulunca düzenlenen "Tarımın Geleceği" çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "Tarımın Geleceği" çalıştayı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksekokulunca düzenlenen "Tarımın Geleceği" çalıştayı başladı.

        Üniversitenin konferans salonundaki çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, tarımın ekonomik kalkınmanda önemli yer tuttuğunu söyledi.

        Tarımın yenilikçi ve modern yöntemlerle yapılması gerektiğini belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

        "Verimli ve sürdürülebilir tarımı çok önemsiyoruz. Üniversite olarak çevreye duyarlı projeleri destekleyerek bölgesel kalkınmayı hedefliyoruz. Tarım sektörüyle ilgili yapılan akademik çalışmaların topluma büyük fayda sağlayacağına inanıyorum."

        Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak da kentteki tarımsal üretim ve hayvancılıkla ilgili sunum yaptı.

        Yarın sona erecek programa, rektör yardımcıları, farklı illerden gelen akademisyenler, öğrenciler ve tarım sektörü temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        NATO Genel Sekreteri'nden TUSAŞ açıklaması
        NATO Genel Sekreteri'nden TUSAŞ açıklaması
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 300 litre sıvı madde ele...
        Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 300 litre sıvı madde ele...
        Bitlis'te terör operasyonu
        Bitlis'te terör operasyonu
        Bitlis'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Bitlis'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Otomobil, yayaya çarpıp, boş araziye düştü; 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil, yayaya çarpıp, boş araziye düştü; 1 ölü, 1 yaralı
        Van Gölü'nde kıyılar, mikrobiyalit tarlasına döndü
        Van Gölü'nde kıyılar, mikrobiyalit tarlasına döndü
        Nemrut Krater Gölü'nde Atlas Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        Nemrut Krater Gölü'nde Atlas Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi