Bitlis'te "Tarımın Geleceği" çalıştayı başladı

Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksekokulunca düzenlenen "Tarımın Geleceği" çalıştayı başladı.

Üniversitenin konferans salonundaki çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, tarımın ekonomik kalkınmanda önemli yer tuttuğunu söyledi.

Tarımın yenilikçi ve modern yöntemlerle yapılması gerektiğini belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Verimli ve sürdürülebilir tarımı çok önemsiyoruz. Üniversite olarak çevreye duyarlı projeleri destekleyerek bölgesel kalkınmayı hedefliyoruz. Tarım sektörüyle ilgili yapılan akademik çalışmaların topluma büyük fayda sağlayacağına inanıyorum."