Bitlis'te Polis Özel Harekat timleri gerçeği aratmayan tatbikatlarla göreve hazırlanıyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, kentte yaşanabilecek olaylara en hızlı ve en doğru şekilde müdahale edebilmek için gerçeği aratmayan tatbikatlar gerçekleştiriyor, eğitimlere katılıyor.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta terörle mücadele olmak üzere her türlü yasa dışı olaya karşı görev alan PÖH timleri, her şartta göreve hazır olmak için çaba gösteriyor.

Fiziksel ve psikolojik yeterliliği korumak ve geliştirmek amacıyla meskun mahal, kırsal alan, kesin nişancılık, kaçırma ve rehine kurtarma gibi bir çok alanda eğitimlere katılan, tatbikatlar yapan özel harekat polisleri, gelişen teknolojiyi de takip ederek kendilerini yeniliyor.

Bu kapsamda, her türlü ulaşım araçlarında kaçırma ve rehin alma olaylarına hazırlıklı olmak amacıyla diğer birimlerin de desteğiyle tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan otobüste rehin alınanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bitlis çevre yolunda zırhlı araçlarla durdurulan otobüste rehin alınan yolcuların serbest bırakılması için alanında uzman müzakerecinin çabalarının sonuç vermemesi üzerine, araca operasyon düzenlendi. Silahlı saldırganı etkisiz hale getiren PÖH timleri, kurtarılan vatandaşların sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmelerini sağladı.