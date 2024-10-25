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        Bitlis merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:51 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:51
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        Bitlis merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 23 Ekim'de Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova'da 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

        Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve fotoğraf, örgütün elebaşına ait poster, hançer, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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