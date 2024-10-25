Bitlis'te "Sağlıklı Türkiye Sağlıklı Bitlis Buluşması" programı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi, Nadir Otoimmün Romatizmal Hastalıklar Dayanışma Derneği (FAROMDER) ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle üniversitede düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, programda spesifik hastalıkların tartışılacağını söyledi.

Bölgede nadir görülen hastalıkların çözümü noktasında önemli sonuçların ortaya çıkacağını belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak bilimsel bilgiye öncülük etmek ve sağlık alanındaki gelişmeleri halkımızla buluşturmak bizim için her zaman önemli. Fırsat bulduğumuzda bu toplantıları, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar önemli. İstanbul Üniversitesi'nde çok kıymetli iki hocamız aramızda. Bir hocamız da bağlantı yapacaktı ancak teknik sorunlardan dolayı bağlanamadı. Hocalarımızın sunumlarını dinleyeceğiz, istifade edeceğiz."

FAROMDER Genel Sekreteri Nesrullah Korkmaz ise kadim şehir Bitlis'te nadir hastalıkların tanısını koyan akademisyenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.