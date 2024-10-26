AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Nihat Yavuz, yeniden başkanlığa seçildi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı 8. Olağan Genel Kurulu, Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda yapıldı.
Kongreye AK Parti MKYK üyesi Sümeyye Esenyel, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği genel kurulda, mevcut ilçe başkanı Nihat Yavuz, delegelerin desteğiyle yeniden başkanlığa seçildi.
Yavuz, yeni dönemde partinin hedefleri doğrultusunda çalışmalara hız vereceklerini belirtti.
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