Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Nihat Yavuz, yeniden başkanlığa seçildi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Nihat Yavuz, yeniden başkanlığa seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı 8. Olağan Genel Kurulu, Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda yapıldı.

        Kongreye AK Parti MKYK üyesi Sümeyye Esenyel, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği genel kurulda, mevcut ilçe başkanı Nihat Yavuz, delegelerin desteğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

        Yavuz, yeni dönemde partinin hedefleri doğrultusunda çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        "Müsilaj geri döndü"
        "Müsilaj geri döndü"
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bitlis'te terör operasyonu: 6 gözaltı
        Bitlis'te terör operasyonu: 6 gözaltı
        Bitlis'te terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Bitlis'te terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Bitlis'te "Sağlıklı Türkiye Sağlıklı Bitlis Buluşması" programı düzenlendi
        Bitlis'te "Sağlıklı Türkiye Sağlıklı Bitlis Buluşması" programı düzenlendi
        Hobi olarak başladı, 4 dönümde 7 ton elma hasadı yaptı
        Hobi olarak başladı, 4 dönümde 7 ton elma hasadı yaptı
        Bitlis merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Bitlis merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu; 11 gözaltı
        Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu; 11 gözaltı