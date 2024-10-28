Bitlis Valisi Karakaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan ve iktidarın millete ait bir rejim olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, Atatürk'ün önderliğinde, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla bağımsızlık mücadelesi sonucu elde edilen eşsiz bir zaferle kurulduğunu vurgulayan Karakaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl Cumhuriyet'imizin 101. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Cumhuriyet'imizin en büyük başarısı milletimizin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmiş olmasıdır. Milletçe barış ve kardeşlik sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde asla unutmayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını yüreğimizde hissediyoruz."