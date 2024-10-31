Tatvan'da öğrenciler fidan dikti

Okul Aile Birliği Başkanı Hakan Gezici, "Cumhuriyet'imizin yıl dönümüne özel olarak farklı türlerden 23 ve 23 gül ağacı diktik. Umarın burada büyür ve boylu ağaçlar olurlar. En iyi fidanlar okuldaki öğrencilerimizdir. İyi eğitim, iyi ülke demek." dedi.

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