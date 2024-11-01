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        Bitlis'te öğretmenler öğrencileriyle doğada ders yapıyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Oymapınar köyünde görev yapan öğretmenler, derslerin bir bölümünü evlerin bahçelerinde ve açık alanda işleyerek öğrencilerini hem doğayla buluşturuyor hem de çevre bilinci edinmelerini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:03
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        Bitlis'te öğretmenler öğrencileriyle doğada ders yapıyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Oymapınar köyünde görev yapan öğretmenler, derslerin bir bölümünü evlerin bahçelerinde ve açık alanda işleyerek öğrencilerini hem doğayla buluşturuyor hem de çevre bilinci edinmelerini sağlıyor.

        Oymapınar Köyü İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerinin derslere olan ilgisini artırmak, dersleri eğlenceli hale getirmek amacıyla "Eğitimi Doğaya Taşıyoruz Projesi"ni hayata geçirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tarhan'ın destek verdiği proje kapsamında öğrencileri evlerin bahçelerine ve köydeki ağaçlık alanlara götüren öğretmenler, burada kitap okuyor, işledikleri konularla ilgili tekrar yapıp sorularını yanıtlıyor.

        Resim derslerini de bu alanlarda işleyerek öğrencilerinin görsel hafızalarının gelişmesine katkı sunan öğretmenler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

        - "Doğayla iç içe bir ortamımız var"

        Sınıf öğretmeni Elif Gencer, AA muhabirine, köyde doğayla iç içe bir ortamlarının olduğunu söyledi.

        Dersleri sınıfın dışına taşıyarak öğrencilerin bulundukları ortamı sevmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Gencer, "Sadece okula bağlı kalmayıp doğayla iç içe eğitim yapıyoruz. Doğada etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bağda, bahçelerde özellikle görsellerden faydalanarak resim derslerimizi dışarıda yapıyoruz. Onlara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz çünkü bizden gördüklerini hayata geçirecekler. Doğada ne kadar etkinlik yapıp ders işlersek hayatlarının o kadar iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Yaptıkları etkinlikleri herkesin görmesini ve doğa ile iç içe eğitimi sürekli kılmak istediklerini belirten Gencer, doğada eğitimin birçok faydasını gördüklerini vurguladı.

        Öğrencilerin derse olan ilgisinin arttığını ifade eden Gencer, "Çocukların çevreden gördükleri şeyler hafızalarında belli bir süre sonra yok oluyor ama onlara gösterdiğimiz renkler, doğa ve ağaç çeşitleri hafızalarında çok daha kalıcı oluyor." dedi.

        Öğretmenlerden Zeliha Gencer ise proje kapsamında köydeki bahçelerde çocuklarla sürekli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Açık alanda kitap okuduklarını, resim yaptıklarını, etkinlikler düzenlediklerini anlatan Gencer, "Şu anda ders işlediğimiz ortamda koyunlar, keçiler ve kediler var. Doğayla iç içe bir ortamdayız. Bundan hem çocuklar hem de biz çok memnunuz. Eğitim faaliyetlerimiz güzel şekilde ilerliyor. İşlediğimiz konuların tekrarını yapıyor, soruları yanıtlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Hem eğleniyoruz hem öğretiyoruz"

        Okul öncesi öğretmeni Ezgi Ekinci de okul öncesi çağın insan hayatındaki en kritik dönemlerden biri olduğunu belirtti.

        Çocukların bu dönemlerdeki tüm gelişim alanlarını desteklemeye çalıştıklarını kaydeden Ekinci, şöyle konuştu:

        "Bunu sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle planlıyoruz. Köyümüzde doğa ile iç içe etkinlikler planlıyoruz. Doğa yürüyüşleri yapıyoruz ve kitap okuma saatlerimizi dışarıda planlıyoruz. Hareket eğitimimizin tamamını bütün okulla dışarıda gerçekleştiriyoruz. Doğanın tadını çıkarıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bilgiler daha kalıcı oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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