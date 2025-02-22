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        Bitlis'te yol açma çalışmaları sürüyor

        Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 20:04 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:04
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        Bitlis'te yol açma çalışmaları sürüyor
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        Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hafta içi yoğun şekilde yağan kar nedeniyle teyakkuza geçti.

        Ekipler, özellikle kar ve buzun çabuk erimesi için işlek yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Kaldırım ve yol kenarlarında biriken karları da temizleyen ekiplerin birçok noktadaki çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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