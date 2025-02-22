Bitlis'te yol açma çalışmaları sürüyor
Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.
Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hafta içi yoğun şekilde yağan kar nedeniyle teyakkuza geçti.
Ekipler, özellikle kar ve buzun çabuk erimesi için işlek yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kaldırım ve yol kenarlarında biriken karları da temizleyen ekiplerin birçok noktadaki çalışmaları devam ediyor.
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