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        Bitlis Valisi Karakaya'dan "Vergi Haftası" mesajı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vergi Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:12
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        Bitlis Valisi Karakaya'dan "Vergi Haftası" mesajı
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vergi Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Karakaya, mesajında, kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının "Vergi Haftası" olarak kutlandığını anımsattı.

        Vali Karakaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu yıl 36'ncısını kutladığımız Vergi Haftası'nda son yıllarda uluslararası birçok alanda daha çok söz sahibi olan ülkemizin, bu konuma gelmesinin altında yatan en büyük etken ekonomik güçtür. Ekonomik gücün en önemli unsuru da toplanan vergilerdir. Verginin meyvesi hizmettir. Ödemiş olduğumuz vergiler ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağlarken aynı zamanda bizlere hizmet olarak geri dönmektedir. Devletimizin, savunma sanayi başta olmak üzere eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik gibi birçok alandaki hizmetleri, yatırımları ve destekleri mali imkanlar ölçüsünde adaletli ve dengeli bir dağılım ile yapılmaktadır. Bu vesileyle, vergisini zamanında ve eksiksiz ödeyerek ülkemizin gelişimine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize teşekkür eder, vergi bilincinin daha da güçlenmesini dilerim."

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