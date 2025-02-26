Bitlis'te sağlıkta hizmet kalitesi artıyor

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde cerrahi alanında hizmet kalitesinin artması için çalışmalar sürüyor.

Hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Enes Şentürk, gazetecilere, devletin sağladığı olanaklarla özenle çalıştıklarını söyledi.

Hastaların batı illerine veya büyük şehirlere gitmeden Bitlis'te kaliteli sağlık hizmeti alabildiklerini belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Burada guatr, mide, bağırsak, fıtık, tiroid, safra kesesi ameliyatları ve diğer hastalıkların cerrahi operasyonları ile endoskopi, kolonoskopi gibi işlemleri başarılı bir şekilde yapmaktayız. Bazı kanser hastalıklarının tanı ve tedavilerini de burada yapıyoruz. Mide, bağırsak, pankreas kanseri dediğimiz cerrahileri yapıyoruz. Ekipçe çalışmalar yaparak önceden teşhisler koyabiliyoruz. Verdiğimiz sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın haberdar olmasını istiyoruz."

Hastaların tedavi için başka şehirlere gitmelerine gerek kalmadığını anlatan Şentürk, "Vatandaşların uzak yerlere gidip maddi ve manevi anlamda sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Burada en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.

Hasta yakını Elif Özcan ise "Babam 59 yaşında ve burada guatr ameliyatı oldu. Bizi Diyarbakır'a yönlendirmiştiler ama biz buraya geldik. Kendimizi, kendi memleketimizin hekimine emanet etme kararı verdiğimize hiç pişman olmadık. " diye konuştu.