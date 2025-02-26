Bitlis'te ramazan öncesi gıda denetimi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması için market, fırın ve kasapları denetledi.

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