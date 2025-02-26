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        Bitlis'te ramazan öncesi gıda denetimi

        ﻿Bitlis'te ramazan öncesi iş yerlerinde gıda denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:30
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        Bitlis'te ramazan öncesi gıda denetimi
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        ﻿Bitlis'te ramazan öncesi iş yerlerinde gıda denetimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması için market, fırın ve kasapları denetledi.

        Denetimlerde hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve etiket fiyatlarının kasa fiyatlarıyla uyumu kontrol edildi.

        Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha eden ekipler, hijyen kurallarına uymayan işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, halk sağlığını korumak için denetimlerin ramazan boyunca devam edeceğini söyledi.

        Vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları zabıta ekiplerine bildirmelerini isteyen Tanğlay, tüketicileri haksız fiyat artışı ve sağlıksız gıda satışına karşı uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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