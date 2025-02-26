Bitlis'te ramazanda 4 bin kişiye iftar verilecek

Bitlis'te valilik ve belediye, ramazanda 4 bin kişinin adresine iftar ulaştıracak.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Bitlis Belediyesi arasında 2018'de imzalanan protokolle hizmet vermeye başlayan aşevinde günlük 250 ile 300 kişiye, 2 öğün yemek hazırlanıyor.

Kapasitesi artırılan aşevinde ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye iftar yemeği ulaştırılacak.

Vali Ahmet Karakaya, beraberindeki Vali Yardımcıları Göksel Yüksel ve Kübra Sivaslıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ile aşevini ziyaret etti.

Aşevinde incelemelerde bulunarak aşçılarla sohbet eden Karakaya, hizmetlerle ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Gültekin'den bilgi aldı.

Karakaya ve beraberindekiler daha sonra Kadın ve Erkek Refakatçi Evi'ni ziyaret etti.