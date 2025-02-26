Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, göreve başladı

Bitlis'in Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, göreve başladı.

Yılmaz, sorumluluk üstlenmenin ve bu görevi yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

İlçeyi eğitimde örnek bir konuma getirmek istediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki eğitim-öğretim çalışmalarına yönelik sözü, fikri, projesi ve önerisi olan herkesi kurumumuzda ağırlamak ve dinlemek bizler için bir görev. Bu bağlamda milli ve manevi değerler manzumesiyle erdemli insan yetiştirmeyi hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarıyla eğitim sistemimize yön verme gayreti içerisinde olacağız. Her bir öğrencimizin potansiyelini ortaya çıkaracak, onları hayata ve bir üst öğrenime en iyi şekilde hazırlayacak bir eğitim ortamı sunmak ilk hedefimiz olacak."