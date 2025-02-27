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        Bitlis'te "4. Kar Festivali" düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kar Festivali"nde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:50
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        Bitlis'te "4. Kar Festivali" düzenlendi
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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kar Festivali"nde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

        BEÜ kampüsündeki kayak merkezinde yapılan "4. Kar Festivali"ne katılan öğrenciler, halay çekerek, kayak takımları ve kızaklarla kaydı.

        Halk oyunları ve meşaleli kayak gösterisinin ardından halat çekme ile yumurta taşıma yarışmasının yapıldığı festivalde, öğrencilere ekmek arası köfte ve sucuk ikram edildi.

        Vali Ahmet Karakaya, festivalde yaptığı konuşmada, manzaranın tadını çıkaran vatandaşların aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

        Öğrencilerin eğitim süreçleri sona erdikten sonra Bitlis'ten güzel anılarla ayrılmalarını temenni ettiklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Anıların önemli bir parçası olarak öğrencilerimizin ve kamudaki görevlilerimizin kayak yapmayı öğrenmelerini istiyoruz. Kayak öğrenmek kendileri için önemli bir kazanım olacak. Kentte renkli festivaller düzenliyoruz. Tesislerin daha iyi işlemesi ve geliştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu tarz şenlikler hemşerilerimizin ve öğrencilerimizin bu alana dikkatini çekmesi için önemli. "

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise "Kar yağışını eğlenceye dönüştürmeye devam ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız ve aileler karın tadını çıkarıyor. Kentimizde milli sporcularımız iyi dereceler elde ediyor. Nemrut'taki tesisi de faaliyete koyabilirsek, kayakçılarımız için iyi olacak." diye konuştu.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri festivalin gelecek yıllarda devam edeceğini ifade etti.

        Kar örtüsünün turizm çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Elmastaş, "Turizm sektöründe önemli alanlarından biri de kayak turizmidir. Tesisimizin daha da güçlenmesi ve aktif kullanılması gerekiyor. Bitlis'i aynı zamanda kış turizmi anlamında bir merkez haline getirebiliriz." dedi.

        Festivale, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

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