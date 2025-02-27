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        Bitlis'te çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 3 otomobilde hasar oluştu

        Bitlis'te çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 3 otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:59 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:05
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        Bitlis'te çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 3 otomobilde hasar oluştu
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        Bitlis'te çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 3 otomobilde hasar oluştu.

        Nur Caddesi'nde bir binanın çatısında biriken kar, park halindeki 34 PB 1084, 80 AAP 908 ve 34 DE 4533 plakalı otomobillerin üzerine düştü.

        Kar kütlesinin isabet etmesi sonucu 3 otomobilde hasar meydana geldi.

        Araçlar, daha sonra bulundukları yerden kaldırıldı.

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