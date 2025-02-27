Bitlis'te çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 3 otomobilde hasar oluştu.

Nur Caddesi'nde bir binanın çatısında biriken kar, park halindeki 34 PB 1084, 80 AAP 908 ve 34 DE 4533 plakalı otomobillerin üzerine düştü.

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