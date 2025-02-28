Bitlis'teki besiciler hayvanları için kış koşullarıyla mücadele ediyor

Bitlis'te besiciler, çetin geçen kış şartlarına rağmen ağıllarda besledikleri hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde yazın yaylalara çıkardıkları küçükbaş hayvanlarını havanın soğumasıyla köye getiren besiciler için günlük yaşam zorlu geçiyor.

Mesaiye günün erken saatlerinde başlayan besiciler, ahırlarına yakın yerlerde istifledikleri ot ve samanı torbalarla taşıyarak ezdikleri kar örtüsünün üzerine seriyor.

Daha sonra ağıllardan çıkardıkları hayvanları bu alanda besleyen ve bakımlarını yapan hayvan sahipleri, kış boyunca hayvanlarına özenle bakıyor.

Köy sakinlerinden Selahattin Subaşı, hava şartları nasıl olursa olsun her gün iki kez hayvanları beslemek zorunda olduklarını söyledi.

Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu dile getiren Subaşı, "Sabah ağılların olduğu alana gelerek koyunların beslenmesi için alan açıyoruz ve taşıdığımız otu buraya seriyoruz. Koyunlar serdiğimiz otu yedikten sonra alan kirlendiği için tekrar üzerine kar atıyoruz. Burada yaklaşık bir metre kar yağdı. Gece bazen sıcaklık eksi 23 dereceye kadar düşüyor. Zor şartlarda hayvanların bakımını yapıyoruz." diye konuştu.