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        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturacak

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazanda Bitlis, Van, Hakkari, Muş, Siirt ve Şırnak'ta her gün 2 bin 700 kişilik iftar sofrası kuracak, öksüz ve yetim çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:43
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        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturacak
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazanda Bitlis, Van, Hakkari, Muş, Siirt ve Şırnak'ta her gün 2 bin 700 kişilik iftar sofrası kuracak, öksüz ve yetim çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunacak.

        Sorumluluk alanındaki 6 ilde ramazanın manevi ruhunun yaşatılması için iftar programları düzenleyen Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla ihtiyaç sahiplerine de ulaşacak.

        Ramazan boyunca Siirt'te 600, Van, Muş ve Bitlis'te 500'er, Hakkari ve Şırnak'ta 300'er kişiyi iftar sofralarında buluşturacak olan müdürlük, bu programlarda çocuklar için de çeşitli gösteriler ve eğlenceler düzenleyecek.

        Çocuklara hediyelerin yanı sıra öksüz ve yetim 2 bin 200 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapacak olan müdürlük, ramazan boyunca 6 bin 10 aileye ise kuru gıda kolisi teslim edecek.

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce iftar buluşmalarının geleneksel hale getirildiğini söyledi.

        Bu yıl da bölge müdürlüğüne bağlı 6 ilde iftar buluşmalarını organize ettiklerini anlatan Ayan, şöyle konuştu:

        "Paydaş kurumlarla organizasyonumuzu yaptık. Bu kapsamda 2 bin 700 kişiye iftar vermeyi planlıyoruz. Paydaş kurumlarımızla yapılacak organizasyonlar sayesinde muhtaç ailelerimizi ve öğrencilerimizi hazırladığımız iftar sofralarımızda ağırlayacağız. Ramazanın bereketini bütün insanlarımızla paylaşacağız. Aileleriyle gelen çocuklarımız için de etkinlikler ve hediyelerimiz olacak."

        Ayan, valiliklere, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

        Ramazanı hayırlı şekilde tamamlamayı temenni ettiklerini belirten Ayan, şunları kaydetti:

        "İftar lokasyonlarımızda incelemelerimizi tamamladık. Bitlis'teki hazırlıklarımızı değerlendirdik. Çalışmaların amacına uygun şekilde tamamlanması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bir vakıf geleneği. Bu çalışmaların 81 ilimizde yapılması ve bu programın geleneksel hale gelmesi bizi de mutlu ediyor. Ramazanın maneviyatının yaşanması noktasında Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün bunu geleneksel hale getirmesi sevindirici."

        Çorba, sıcak yemekler, iftariyelikler ve içecekler olmak üzere Bitlis'te her akşam 2 bin 700 kişiye iftar verileceğini bildiren Ayan, "Genel Müdürlüğümüzün belirlediği 'Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet' mottosuyla vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacağız. Muhtaç vatandaşlarımıza bir nebzede de yardımcı olabilirsek çok mutlu olacağız. Ramazanı böyle aktivitelerle dolu dolu geçirmeye çalışacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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