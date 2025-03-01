Bitlisliler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce “Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet” temasıyla düzenlenen programda 500 kişiye iftar verildi.

Kentteki bir otelin restoranında verilen iftara katılanlar, hep birlikte dua etti, oruçlarını açtı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Nurullah Bingöl, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün ramazan boyunca 81 ilde iftar programı düzenleyeceğini söyledi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanındaki 6 ilde günlük 2 bin 700 kişiye iftar vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bingöl, şöyle konuştu:

"Bugün ramazanın birinci günü. Bu manevi havayı vatandaşlarımızla solumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı iftar yemeğimize bekliyoruz. Sayının artmasına karşı da hazırlıklarımızı yaptık. Gelen hiçbir vatandaşımızı geri çevirmeyeceğiz.”

Her gün menüde 4 çeşit yemek olacağını belirten Bingöl, vatandaşların memnun olması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.