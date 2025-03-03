JÖH timleri, yüksek rakımlı dağlarda operasyonlarını sürdürüyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, terörden temizlenen bölgelerde sağlanan güven ortamının devam etmesi için dondurucu soğuğa rağmen operasyonlarını sürdürüyor.

Sehi Ormanları mevkisindeki 2015 rakımlı üs bölgesinde görev yapan JÖH timleri, İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda zorlu kış şartlarında da faaliyetlerine devam ediyor.

Bölgedeki yüksek rakımlı dağlarda, ormanlık ve çalılık alanlarda arama tarama çalışmalarına devam eden JÖH timleri, terörden temizlenen bölgeleri kontrol altında tutuyor.

Son teknolojik cihazlarla, milli silahlarla donatılan üs bölgesinde görev yapan JÖH timleri, sağlanan huzur ve güven ortamının devamı için terör örgütleri ve her türlü yasa dışı olayla mücadele ediyor.

- "Bölgedeki terörist tehdidi ortadan kaldırılmıştır"

Bitlis Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanı, AA muhabirine, terörden temizlenen bölgede huzur ve güveni sağlamanın kendileri için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Halkın huzur içinde yaşaması için terörle mücadele ederken bölgedeki insanların hayatlarını normalleştirebilmeleri için de ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Merkez İlçe Jandarma Komutanı, şöyle konuştu:

"Son 10 yılda, terör örgütü PKK'nın 196 mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Sehi Ormanları Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen amansız mücadele ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde bölgedeki terörist tehdidi ortadan kaldırılmıştır. Jandarma teşkilatı olarak bu başarıyı halkımızın huzurunu sağlamak adına gerçekleştirdiğimiz bir görev olarak görmekteyiz."

Terörden arındırıldıktan sonra Sehi Ormanları Bölgesi'nin "huzur bölgesi" haline geldiğini belirten Merkez İlçe Jandarma Komutanı, bölgede güvenliğin sağlandığını, halkın huzurunun güvence altına alındığını kaydetti.