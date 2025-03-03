Ahlat'ta öğrenciler suda boğulmalara karşı bilgilendirdi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, öğrencilere su güvenliği ve yüzme teknikleri hakkında bilgi verdi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, öğrencilere su güvenliği ve yüzme teknikleri hakkında bilgi verdi.
Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Cemalettin Köyü İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Ekipler, öğrencilere su güvenliği, yüzme, boğulma risklerine karşı alınması gereken tedbirler ve temel kurtarma teknikleri hakkında eğitim verdi.
Eğitimlerin diğer okullarda devam edeceği bildirildi.
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