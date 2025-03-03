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        Ahlat'ta öğrenciler suda boğulmalara karşı bilgilendirdi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, öğrencilere su güvenliği ve yüzme teknikleri hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:12
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        Ahlat'ta öğrenciler suda boğulmalara karşı bilgilendirdi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, öğrencilere su güvenliği ve yüzme teknikleri hakkında bilgi verdi.

        Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Cemalettin Köyü İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Ekipler, öğrencilere su güvenliği, yüzme, boğulma risklerine karşı alınması gereken tedbirler ve temel kurtarma teknikleri hakkında eğitim verdi.

        Eğitimlerin diğer okullarda devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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