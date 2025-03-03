Ateşle deposunu ısıtmaya çalıştığı otomobilinin yanmasına neden oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde, soğuk hava nedeniyle çalışmayan otomobilinin yakıt deposunun altında ateş yakan kişi, otomobilin yanmasına neden oldu.

Köyde yaşayan Mehmet Aylu, otomobilinin donan yakıt deposunu ısıtmak için yakıt deposunun altında ateş yaktı.

Bu sırada alevlerin sıçramasıyla aracın ön ve iç tarafından alevler yükselmeye başladı.

Yangını söndürmeye çalışan Aylu'nun haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü araç, kullanılamaz hale geldi.

Aylu, bölgedeki etkili olan soğuk havanın özellikle dizel araçlar için sorun oluşturduğunu söyledi.

Soğuk hava nedeniyle otomobilinin çalışmadığını belirten Aylu, "Ben de donan yakıtı çözmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemi denemek istedim ancak araç aniden alev aldı. Babam hasta ve her gün hastaneye götürmek zorundayım. Onları bu araçla taşıyordum. Şimdi çok mağdur oldum." dedi.