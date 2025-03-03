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        Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, şehit ailesiyle iftar yaptı

        Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 2005'te Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde şehit olan Piyade Er Mehmet Ali Erçetin'in ailesiyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 22:07 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:16
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        Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, şehit ailesiyle iftar yaptı
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        Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 2005'te Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde şehit olan Piyade Er Mehmet Ali Erçetin'in ailesiyle iftar yaptı.

        Şehit Erçetin'in ilçede yaşayan ailesiyle bir araya gelen Özçelik, aile bireyleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetlerinin milletin en değerli hazinesi olduğunu belirten Özçelik, "Şehitlerimizin ailelerinin yanında olmak, desteklerimizi hissettirmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bugün de ailemizin sofrasında olmaktan, birlikte iftar yapmaktan, aynı havayı teneffüs etmekten büyük memnuniyet duyduk." diye konuştu.

        Şehidin babası Kemal Erçetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özçelik'e teşekkür etti.

        Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şakir Sözer'de hazır bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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